“Grazie Dio per un’altra opportunità… E grazie a tutti per l’affetto…”. Con queste semplici parole Alessandro Gentile pubblica una foto delle sue condizioni dopo la spaventosa caduta da circa 4 metri di altezza. Il cestista azzurro ha un collare cervicale, ma è sorridente. Già dopo il suo ricovero, Gentile aveva voluto tranquillizzare tutti i tifosi: “Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovato in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico“. Il giocatore, che ha chiuso la stagione a Brindisi, era appoggiato sulla ringhiera in legno di un appartamento a Formentera che ha improvvisamente ceduto, facendolo cadere.

“Ero semplicemente appoggiato a questa ringhiera o forse sarebbe meglio dire corrimano, quando all’improvviso mi sono ritrovato giù. Una botta incredibile, tutto in una frazione di secondi, ho anche perso conoscenza, giusto per farvi capire il colpo preso”, ha spiegato Gentile a La Gazzetta dello Sport. La conseguenza più grave è la frattura di una vertebra cervicale: sarà trasportato a Napoli per un’operazione.