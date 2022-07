Un’autentico incubo quello vissuto da Fede Valverde e la sua compagnia Mina Bonino che in vacanza a Ibiza hanno raccontato di essere stati drogati e derubati. Come riportano i quotidiani spagnoli, al giocatore del Real Madrid e alla sua fidanzata sono stati sottratti circa 10mila euro in contanti, due orologi preziosi e vari gioielli della ragazza. Il principale sospettato, sarebbe lo chef che ha cucinato per loro la sera prima.

Bonino ha raccontato l’episodio su Instagram: “Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi“. Poi ha aggiunto: “Penso che fossi sotto l’effetto di droghe: mi feci una risata, non avevo capito nulla”.

La coppia si è accorta dopo di essere stata derubata: “Al momento di andare in spiaggia, mi allontanai per andare a prendere dei soldi. Quando aprii il portafoglio, mi accorsi che era vuoto. Il cuoco venne da me e mi raccontò che al suo arrivo, in mattinata, aveva trovato già tutto in disordine”, racconta ancora la compagna di Valverde. Dopo l’accaduto il cuoco si è licenziato, mentre il calciatore e Mina Bonino hanno effettuato alcune visite per verificare che nel sangue non ci fossero tracce di stupefacenti. L’esito di quest’ultime è stato però negativo.