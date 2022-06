Il premier britannico Boris Johnson ha condannato la decisione di oggi della Corte Suprema americana sull’aborto definendolo “un grande passo indietro”. Interpellato al riguardo a margine del vertice dei leader del Commonwealth in Ruanda, il leader conservatore britannico è stato netto: “Io ho sempre creduto nel diritto di scelta delle donne“, ha tagliato corto. Reazioni di denuncia della svolta del grande alleato americano sono venute nel Regno Unito anche da organizzazioni per i diritti civili e da esponenti di tutti i maggiori partiti. Mentre alcune decine di persone si sono raccolte di fronte all’ambasciata di Washington a Londra per una protesta. Parole di biasimo anche dal presidente francese Emmanuel Macron che su Twitter scrive in francese ed inglese “L’aborto è un diritto fondamentale per tutte le donne. Bisogna proteggerlo. Esprimo la mia solidarietà alle donne le cui libertà sono oggi rimesse in discussione dalla Corte suprema degli Stati Uniti”.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022