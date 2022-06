Le sfide e gli impegni della stagione sono finiti, ma può capitare che le vacanze dei calciatori vengano compromesse da qualche inconveniente. È il caso di Neyman Jr., il cui jet privato, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver lasciato le Barbados con destinazione Brasile. La presenza dell’attacante brasiliano all’interno del velivolo non è però certa. Qualche ora prima che l’aereo atterrasse, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain aveva postato diverse Instagram stories. Nella prima, compare in compagnia della sorella Raffaella davanti al jet. La seconda, invece, lo ritrae all’interno dell’aeroplano, mentre sorvola Miami. Lì, il giocatore ha trascorso due giorni in compagnia della fidanzata Bruna Biancardi e della squadra di basket americana Golden State Warriors, con cui ha festeggiato la vittoria dell’Nba.

