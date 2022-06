“Sono in corso dei negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Unione Africana. “Non ci sono ancora progressi”, ha aggiunto Zelensky in un discorso in videoconferenza, affermando che “la crisi alimentare nel mondo durerà finché questa guerra coloniale continuerà”.