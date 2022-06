Il primo scoglio per la nuova proprietà del Milan, passato a Red Bird, è quello dei rinnovi dei giocatori importanti. Quello di Ibra arriverà, a cifre simboliche ma con bonus corposi se Ibra dimostrerà dopo l’operazione cui verrà sottoposto di essere integro e in grado di giocare: ha pur sempre 40 anni… Poi c’è Rafael Leao, uno dei calciatori che più ha inciso nella lotta scudetto risoltasi a favore dei rossoneri con gol, giocate pazzesche e assist per i compagni…e qui il rinnovo potrebbe essere una grana. Già, perché l’offerta della società è stata ritenuta iniqua dall’agente del calciatore portoghese, che vorrebbe un ingaggio da top player. Tuttavia non c’è grande preoccupazione: il calciatore ha una clausola rescissoria molto alta, di 150 milioni di euro, e difficilmente qualcuno oggi si siederebbe a parlare di queste cifre, e poi la volontà della società rossonera di offrire il rinnovo al calciatore almeno fino al 2026 e di blindarlo, c’è tutta. Dunque ci si incontrerà di nuovo, probabilmente alla fine del mercato per valutare più serenamente: intanto il Milan, che ha da difendere lo scudetto vinto e da giocare la Champions nella prossima stagione ha già preso Origi dal Liverpool e guarda anche a altri obiettivi, come Zaniolo della Roma.