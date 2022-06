Nuova azione di Extinction Rebellion nella mattina del 16 giugno. Gli attivisti hanno bloccato una carreggiata del Grande Raccordo Anulare per protestare contro l’utilizzo di gas e carbone mandando il traffico in tilt. I manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada con uno striscione tenuto tra le mani e sono stati strattonati e trascinati sull’asfalto da alcuni automobilisti che volevano passare. Una donna invece prima avverte gli altri di “non usare la violenza” e poi sottolinea: “Voi avete di diritto a protestare ma io ho il diritto di andare a lavorare per dare da mangiare ai miei figli”.

Un automobilista ha anche tentato di forzare il blocco, avanzando fino a toccare un’attivista mentre un altro manifestante tentava di fermare l’auto con le proprie mani. Alla fine è intervenuta la polizia che, arrivando sul posto, ha spostato di lato le persone e ha rimosso gli striscioni, aprendo un varco agli automobilisti per passare.