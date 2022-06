Due persone, una donna e un giovane, sono stati arrestati in piazza Duca D’Aosta di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Gli agenti sono prima intervenuti per bloccare e disarmare la donna che si aggirava “minacciosa” con un coltello in mano. Durante le operazioni di fermo un giovane ha lanciato uno skateboard contro gli agenti, colpendone uno sulla testa. La scena è stata filmata e condivisa sui social