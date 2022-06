È attesa per oggi, 15 giugno, la decisione del Consiglio dei ministri riguardo la proroga dell’utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto fino a settembre. Dovrebbe invece venir meno – come già trapelato negli scorsi giorni – l’obbligo in cinema, teatri e palazzetti dello sport. A comunicarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa durante il Tg1 Mattina, puntualizzando che non ci sia esitazione sul fatto che “ci troviamo di fronte ad un nuovo passo verso la normalità“. La necessità di indossarla dovrebbe restare anche per le Rsa che ospitano anziani e fragili, visto il rischio di sviluppare una malattia grave in caso di contagio da Covid.

Un ulteriore “segnale importante è stato quello di consentire l’esame di stato di terza media e della maturità senza protezione delle vie aeree”, ha aggiunto il sottosegretario. È stata comunicata infatti nei giorni scorsi la decisione di abolire l’obbligo da parte dei ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver tenuto un incontro sulla riapertura della scuola in presenza e in sicurezza. Una decisione a sorpresa, visto che entrambi avevano assicurato fino a poche ore prima che la mascherina sarebbe stata indossata durante le sessioni.

Alla fine, invece, arriverà solo una raccomandazione, come era stato chiesto – con notevole pressing – da diversi sottosegretari dei due ministeri: sarà dunque una scelta degli alunni se presentarsi davanti alla commissione con bocca e naso coperti oppure senza. Se l’anticipazione verrà confermata nel decreto, l’obbligo di utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici rimarrà, così, l’unico esistente nel corso dell’estate. La decisione di eliminare la mascherina in quasi tutti i luoghi rappresenta una “prova di fiducia” nei confronti dei cittadini, quelli stessi che ora “sono certamente più consapevoli – ha continuato Costa – dato che per due anni e mezzo hanno continuativamente aderito a tutte le regole e le restrizioni imposte e che hanno responsabilmente aderito alla campagna di vaccinazione”.