Progressione, dribbling fulminante e un destro forte e preciso. È Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine del Lione, diventato l’oggetto del desiderio della Roma di Mourinho. Il centrocampista piace molto al tecnico portoghese, che l’ha fatto seguire per tutta la stagione e l’avrebbe chiesto alla dirigenza del club, poiché ritenuto perfetto per la squadra chiamata al suo secondo anno in panchina a fare il salto di qualità.

Ha 23 anni, grandi doti tecniche che lo portano a essere un po’ troppo dribblomane e innamorato del pallone. Aouar ha già fatto l’esordio nella nazionale francese in virtù delle ottime prestazioni offerte col Lione, dove gioca sin da ragazzino: 32 gol in 182 partite col club di Aulas.

Tuttavia Aouar avrebbe voglia di cambiare aria: il club francese però è come noto bottega cara e la prima offerta da 20 milioni, secondo la stampa francese, sarebbe stata ritenuta insoddisfacente dalla dirigenza. La palla dunque torna alla Roma che dovrà decidere se rimpinguare l’offerta o se virare su altri obiettivi.