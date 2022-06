“Abbiamo tutti gli stessi diritti, viviamo con amore, non con odio”. A rivendicarlo è Elodie, l’artista romana e ‘madrina’ del Gay Pride di Roma 2022, dopo aver cantato alcune delle sue ‘hit’ nel corso della manifestazione Lgbtqi+, accompagnata dai manifestanti in festa che hanno invaso le strade della Capitale. “Meritiamo tutti gli stessi diritti. Cosa dire alla politica che affossa il ddl Zan? Non vedono la vita dal punto di vista dell’amore, ma quando non c’è amore non c’è vita. Ma io resto ottimista“, ha rivendicato, al di là di quanto avviene nelle aule parlamentari, dove nell’ultimo anno è stato affossato il ddl Zan, provvedimento contro l’omolesbobitransfobia , né si fanno passi avanti nella strada dei diritti e della tutela della comunità Lgbt+.

“Non sono d’accordo nel dire che la politica deve assumersi le proprie responsabilità, perché il Pd lo ha fatto. Sono altri a doverlo fare, invece che scappare e usare in modo ideologico questi temi”, ha rivendicato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ex segretario dem, invitando il Parlamento a “dare un segnale“. “Questa piazza è una riposta agli applausi vergognosi che affossarono la legge contro l’omotransfobia in Senato, spero che lo capisca anche la mia parte politica”, ha aggiunto pure Elio Vito, deputato di Forza Italia che già sostenne, in rotta con il partito, il ddl Zan.

“Dobbiamo far rumore, contro una politica che non ci vuole vedere. Abbiamo bisogno di leggi che ci tutelino”, ha spiegato Vladimir Luxuria, ex parlamentare di Rifondazione comunista. Mentre il fondatore di Sel, Nichi Vendola, ha rivendicato dalla piazza romana: “Abbiamo rotto un’incrostazione culturale millenaria, difficilmente i Salvini e le Meloni riusciranno a ricostruire questa cappa di piombo nelle nostre vite. Il Parlamento è lontano anni luce, il ddl Zan dovrebbe essere il minimo sindacale. Serve provarci e riprovarci, senza alcun compromesso al ribasso“.