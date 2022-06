L’Unione europea dovrebbe avere lo stesso approccio comune utilizzato per le iniziative di sostegno post-Covid, che ha portato al piano Next Generation Eu, per tentare di trovare tutti gli strumenti per risolvere i problemi scaturiti dalla crisi tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel colloquio avuto ieri sera al Quirinale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durato poco meno di un’ora. E sull’adesione di nuovi Stati all’Unione europea, ha aggiunto, non ci dev’essere nessuna “sordina” e nessun “ritardo”: l’Italia si è già espressa positivamente sulla candidatura dell’Ucraina, ha ricordato il capo dello Stato, citando anche la Moldavia e la Georgia.

Very glad to exchange with President Mattarella today at @Quirinale. I am grateful for your support.

Putin’s war causes shockwaves. For EU energy supply, global food security, and our rules-based world order.

It is key that Europe stays united and finds common solutions. pic.twitter.com/GKnxsEjljV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 9, 2022