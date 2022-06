Una voragine proprio in mezzo al campo che “avrebbe potuto rovinare la carriera di un calciatore”: parola di Andreas Skov Olsen, l’attaccante danese che per primo si è accorto del buco da quasi mezzo metro sul prato verde. La partita giocata a Vienna tra Austria e Danimarca era appena terminata quando Skov Olsen ha fermato tutti i compagni di squadra e richiamato la loro attenzione. Nei video e nelle foto che circolano si vedono i calciatori infilare la gamba nella voragine fino al ginocchio.

“Podría haber arruinado una carrera pero afortunadamente no sucedió”, indicó el extremo danés Skov Olsen en relación al agujero en la cancha de Viena durante el partido de ayer. Según Olsen, su compañero Thomas Delaney acabó metiéndose en el hueco, aunque no le pasó nada grave. pic.twitter.com/jpPrqKjwnZ — Julio Vacacela (????????@????????) (@juliovacacela) June 7, 2022

Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma la situazione del manto erboso dell’Ernst Happel Stadion è ora sotto accusa: la federazione austriaca ha parlato di un problema causato dalle forti piogge. La partita, vinta per 2 a 1 dalla Danimarca, era già iniziata un’ora e mezza in ritardo per via di un blackout allo stadio.