Incontri con gorilla, giraffe e leoni, splendidi safari e incontri con la popolazione locale: Mauro Icardi e Wanda Nara si stanno godendo una lunga vacanza in Africa, tra Ruanda e Kenya. Le foto su Instagram raccontano di un rapporto di coppia che sembra pienamente ristabilito. Nel frattempo, però, si riconcorrono le voci sul futuro dell’attaccante argentino: finita un’altra stagione deludente con il Paris Saint Germain, segnata da 24 presenze totali e appena 4 gol, in molti credono che per l’ex Inter sia arrivato il momento di fare le valigie. Si parla anche di un possibile ritorno in Serie A, a cui starebbe lavorando proprio Wanda, moglie ma anche procuratrice del calciatore.

Lo stesso Icardi però ha reagito duramente su Instagram, commentando proprio un articolo che mette in dubbio un possibili futuro vincente per colui che è stato due volte capocannoniere della Serie A. “Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti”, scrive l’attaccante in una stories. “Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico”, aggiunge. Poi, riferendosi all’autore dell’articolo, conclude: “Ti abbraccio forte dall’Africa, con i gorilla, con i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te”.

La stories contiene anche un indizio sul futuro di Icardi: l’attaccante ha ancora due anni di contratto con il Psg. Visto il suo pesante ingaggio, in molti ritengono che il club voglia cercare di cederlo, anche in prestito. L’argentino però scrive: “Decido io di restare e mettermi a disposizione“. Segno della volontà di restare a Parigi? Senza i guai fisici che lo hanno tormentato da quando è arrivato in Francia, Icardi può provare a riprendersi il suo spazio e a tornare a segnare anche a Parigi.