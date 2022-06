“Ci rivolgiamo con comprensione agli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina e siamo assolutamente neutrali rispetto a questa questione. Non di meno siamo un popolo amante della pace e non siamo una minaccia per nessuno“. A dirlo, intervistato dall’Ansa, è Vitaly Ignatiev, ministro degli Esteri della Transnistria, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridnestrovie. “Scenari futuri? Ciò che posso dire con certezza è che la configurazione territoriale che c’era prima non ci sarà più”. Interrogato sull’invio di armi in Ucraina, Ignatiev ha risposto che “molti Paesi europei non stiano facendo i propri interessi ma quelli degli Usa. Fornire armi avrà una sola conseguenza: aumentare il numero di morti”.