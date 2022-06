L’inizio del conflitto, i primi bombardamenti, le sirene, la fuga dei civili nei sotterranei e l’esodo dei profughi. E poi le macerie, la disperazione di chi è rimasto, il dolore di chi ha assistito agli orrori della guerra e ha dovuto seppellire i morti. Il 24 febbraio 2022, il giorno in cui le forze militari russe hanno invaso l’Ucraina, il mondo è cambiato per sempre. Oggi 3 giugno si concludono i primi 100 giorni del conflitto, il primo su vasta scala in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Una guerra che ha ribaltato vecchie certezze politiche, causato l’inflazione globale dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e portato le più grandi potenze nucleari del mondo sull’orlo del confronto. Ecco in 5 minuti alcuni dei video e delle immagini che più di altri sono rimaste nella memoria collettiva