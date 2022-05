La trattativa tra Elliott e RedBird è conclusa. Secondo La Repubblica e La Gazzetta dello Sport il numero uno del fondo americano, Gerry Cardinale, ha messo la sua firma sul contratto preliminare per l’acquisto della quota di maggioranza del Milan, fresco campione d’Italia con lo scudetto conquistato all’ultima giornata di campionato. La cessione avvenuta in cambio di 1,3 miliardi, ossia 4-5 volte il fatturato, non una valutazione stellare. Un primo fondamentale passo per il closing del contratto vero e proprio per cui ci vorrà più tempo, si parla di qualche mese.

Cardinale incontrerà quindi il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, per iniziare a parlare del suo rinnovo contrattuale e di quello del direttore sportivo Frederic Massara: l’obiettivo è pianificare il futuro della società rossonera, un tempo di proprietà di Silvio Berlusconi. Il club di via Turati, rilevato nel luglio 2018 dal fondo di Singer per l’inadempienza di Li Yonghong che nel 2017 era subentrato a Fininvest, quindi ha cambiato nuovamente proprietà. RedBird, fondo d’investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott, che resterà con una quota nella società rossonera. Fondato nel 2014 da Gerry Cardinale e gestisce asset per 6 miliardi di dollari.

La svolta nell’operazione risale a 10 giorni fa quando il fondo Investcorp, fondo con sede in Berhein, si è ritirato dalla corsa per l’acquisizione, per motivi non noti, spianando la strada all’altro interessato. RedBird, detiene una partecipazione di minoranza nel Fenway Sports Group di John Henry, proprietario del Liverpool, squadra della Premier League inglese, e della squadra di baseball dei Boston Red Sox, ha investimenti in sport, servizi finanziari, industrie di consumo e industrie. Elliot è proprietario del Milan dal 2018, quando ha preso il controllo del club dal suo ex proprietario, l’uomo d’affari cinese Li Yonghong che l’aveva a sua volta rilevato nell’aprile 2017 da Silvio Berlusconi facendosi finanziare dalla stessa Elliott e poi dichiarando deafult. Nella stagione 2020-2021 ha registrato ricavi per 216 milioni di euro posizionandosi al 19° posto nella classifica europea dei fatturati delle società calcistica