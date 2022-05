Sono 7.537 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è in forte calo rispetto ai 14.826 nuovi casi di ieri, ma risente – come tutti i lunedì – del calo dei tamponi durante il weekend. I test molecolari e antigenici effettuati sono infatti 80.177 contro i 142.066 di ieri, per un tasso di positività che si riduce di un punto percentuale, dal 10,4% al 9,4%. Le nuove vittime sono 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri. Rispetto ai dati di sette giorni fa (lunedì 23 maggio) il numero dei contagi cala del 25% (erano 9.820), quello dei decessi del 22,50% (erano 80).

Scende sotto quota 700mila, per la prima volta dal 29 dicembre 2021, il numero degli attuali positivi: sono 698.861, 17.549 in meno rispetto a ieri. Circa la metà si concentrano tra Campania (128.527), Lazio (121.119) e Lombardia (104.828). Il calo è ininterrotto dallo scorso 1° maggio, quando i positivi sul territorio erano 1.231.670. Una settimana fa, il 23 maggio, erano invece 833.047. Dalla comparsa dell’epidemia in Italia le infezioni accertate sono 17.396.723, di cui 16.531.231 hanno portato a dimissioni o guarigione e 166.631 a decessi.