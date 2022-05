“La doverosa indignazione e la condanna non possono certo riguardare la cultura, grandi spiriti del passato e le loro opere, che tanto hanno dato alla civiltà del mondo intero. Sarebbe controproducente per la nostra Italia e la nostra Europa. Lacerare la cultura europea significherebbe assecondare quella logica di aggressione”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione dei David di Donatello. “La condanna nei confronti della Federazione russa – ha aggiunto – non può riguardare la sua cultura“.