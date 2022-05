Sono 40.757 i nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore tra i 287.601 tamponi processati, di cui 229.799 test rapidi. L’incidenza è al 14,2%. I decessi sono stati 105. Il saldo ingressi-uscite dai reparti Covid fa segnare 88 posti letto in meno occupati, mentre restano stabili le terapie intensive dove si sono registrati 30 ingressi. Numeri che confermano il trend settimanale, che nel confronto con i 7 giorni precedenti, fa registrare un calo generalizzato della circolazione virale e dell’occupazione dei reparti.

Le diagnosi sono infatti state 364.817, circa 55mila in meno delle 420.457 comunicate tra il 18 e il 24 aprile; i decessi sono passati da 1.001 a 924; gli ingressi in terapia intensiva invece da 284 a 229 e il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica fa registrare -157 posti letto occupati, mentre la settimana precedente erano aumentati di 137.

Ad oggi sono 9.738 le persone Covid positive ricoverate nei reparti ordinari e altre 366 vengono assistite in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 1.221.566 di contagiati per un totale di 1.231.670 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono 16.504.791: in 15.109.509 sono già guariti o sono stati dimessi (+39.195 nelle ultime 24 ore) e 163.612 sono morti.

Con 5.254 casi la Lombardia è la regione che comunica il maggior incremento assoluto nelle 24 ore, seguita da Campania (4.786), Veneto (4.143) e Lazio (4.133). Oltre 2mila diagnosi anche in Emilia Romagna (3.736), Puglia (2.830), Sicilia (2.817), Toscana (2.424) e Piemonte (2.108). L’Abruzzo ne comunica 1.500, le Marche 1.382 e la Calabria 1.246.