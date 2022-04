“Noi non stiamo attaccando la Russia, ma stiamo aiutando l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa”. È quanto ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso con cui ha annunciato di aver chiesto altri 33 miliardi al Congresso, dei quali 20 per aiuti militari a Kiev. “Come Putin ha scelto di iniziare questa invasione brutale, potrebbe scegliere di mettervi fine qui è la Russia l’aggressore, senza ma e senza se”, ha aggiunto il presidente che nel suo discorso ha sottolineato come i soldi richiesti al Congresso serviranno per inviare altre armi pesanti a Kiev per difendersi, per inviare aiuti umanitari e sostenere l’economia, ed in particolare l’agricoltura, dell’Ucraina.