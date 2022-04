Nel South Carolina una partita di baseball è stata interrotta da una sparatoria. È accaduto in un parco della città di North Charleston, a pochi metri dal campo, dove alcuni bambini stavano giocando. Le immagini, girate dal genitore di un giocatore, mostrano i bambini che si guardano intorno mentre di sottofondo si sente la prima raffica di colpi. Poi alcuni fuggono mentre altri, insieme agli allenatori, si buttano a terra per mettersi in sicurezza.

Come riporta la Cnn le autorità stanno offrendo 10mila dollari di ricompensa per informazioni utili all’arresto di chi ha esploso i colpi. Secondo la Cnn i colpi di pistola sono partiti dal parcheggio del campo da baseball dove sono stati trovati anche i bossoli.