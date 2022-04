Ha patteggiato una condanna a 2 anni di prigione l’inventore di Rojadirecta, celebre sito di streaming gratuito – e illegale – che trasmetteva le partite dei campionati di calcio internazionali, oltre che di basket, tennis e di tutte le principali discipline sportive. L’uomo ha accettato anche una condanna al risarcimento di una somma di 500.000 euro a Lega Calcio spagnola, Mediapro e a varie associazioni di film e videogiochi.

Per l’accusa, il fondatore di Rojadirecta – colpevole di “pirateria online e violazione della proprietà intellettuale altrui” – tra il 2013 e il 2018 avrebbe guadagnato oltre 1 milione di euro grazie agli introiti pubblicitari che provenivano dal suo sito: Miguel T.G. ha ammesso di essere colpevole, per questo motivo il pm ha ridotto la pena di reclusione da cinque a due anni e ha ritirato l’accusa nei confronti della madre, per la quale inizialmente aveva chiesto la stessa condanna dell’uomo.