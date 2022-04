“Io non so cosa si chiede il Pd, soprattutto se a chiederlo sono i nostalgici di Renzi. Non voglio entrare in queste valutazioni ma invito il Pd a non entrare in valutazioni personali. Ho visto che si vuole speculare e fraintendere le parole che io ho detto. Il M5s è lontano dalla politica di Le Pen, l’ho già detto e lo ripeto. Fraintende solo chi è in malafede. I”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti commentando le polemiche nel fronte giallorosso nate dalle sue dichiarazioni sul ballottaggio francese a “Otto e mezzo”. “Io ho detto che i temi che pone Le Pen sono veri, come la perdita del potere di acquisto e quelli riguardo le fasce della popolazione che sono in sofferenza. Le soluzioni non le condivido e assumere atteggiamenti spocchiosi in politica non paga”