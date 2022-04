Attivisti per il clima hanno imbrattato con della vernice un Eni store di Roma e danneggiato le vetrine. L’azione dimostrativa è stata firmata da Extinction Rebellion, movimento internazionale contro i danni all’ambiente provocati dalle attività umane. “Rompere il vetro in caso di emergenza,” recita uno dei cartelli esposti dagli attivisti, che hanno portato a termine l’azione tra le proteste di alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ieri quattro persone sono state bloccate e portate in commissariato dopo che hanno imbrattato con vernice verde la recinzione esterna del palazzo dell’Eni, in piazzale Enrico Mattei.