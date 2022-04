La Uefa ha annunciato in una nota che aprirà un’indagine per approfondire quanto accaduto giovedì sera in Norvegia nel match tra il Bodø/Glimt e la Roma. Il dopo partita della gara d’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, vinta 2-1 dai padroni di casa, è stata animata da forti tensioni. Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, il tecnico dei norvegesi Kjetil Knutsen avrebbe aggredito il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos dopo il fischio finale. “Knutsen ha iniziato a dire qualcosa al nostro preparatore e poi l’ha aggredito. È un atto spiacevole per la competizione e per il fair play. Dispiace perché siamo venuti qui con rispetto, ma atti del genere sono un insulto alla Roma e alla competizione. È una vergogna”, ha denunciato Pellegrini presentandosi davanti ai microfoni.

Ma sulla dinamica degli eventi esiste anche un’altra versione: “La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere un comportamento antisportivo. Glimt sa che c’è un video dell’incidente, che mostra l’attacco a Knutsen da parte di tesserati della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della Uefa”, si legge in una nota del Bodø/Glimt. Nella comunicazione è presente anche una dichiarazione del tecnico della squadra norvegese, secondo il quale “tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel degli spogliatoi. Sono stato aggredito fisicamente. Mi ha afferrato (Nuno Santos, ndr) per il collo e mi ha spinto contro il muro. È naturale che poi io abbia dovuto difendermi”

La rissa sarebbe stata sedata dall’intervento della polizia norvegese, che ha interrogato Nuno Santos, Kjetil Knutsen, calciatori, magazzinieri e addetti allo stadio. Gli agenti hanno poi demandato ogni decisione alla Uefa. “In conformità con l’Articolo 31 (comma 4) del Regolamento Disciplinare Uefa”, spiega l’organo di governo del calcio europeo, “un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti segnalati che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra Bodø/Glimt e AS Roma, gara giocata il 7 aprile 2022 in Norvegia. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.