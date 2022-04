Una bomba al fosforo, di epoca bellica, è stata trovata, la mattina dell’8 aprile, nella periferia nord di Milano. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e i carabinieri, e sono stati chiamati gli artificieri dell’Esercito per la rimozione in sicurezza dell’ordigno. La bomba è stata rinvenuta da alcuni operai in via Gassman all’angolo con via Tognazzi, dove si trova un grande cantiere edile.