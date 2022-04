Il profilo del gruppo di hacker The black rabbit world, legato ad Anonymous, ha annunciato di aver violato il servizio televisivo interno al Cremlino. L’11 marzo ha pubblicato su Twitter un video di 1 minuto e 12 secondi, datato 4 marzo, in cui compaiono diverse persone in sale conferenze e seminari web. Secondo quanto sostiene il gruppo hacker, sono immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del palazzo presidenziale di Vladimir Putin. Non è però possibile stabilire se siano effettivamente video del servizio interno del Cremlino e a quando risalgano.

Le sequenze sono accompagnate da un tweet degli hacker: “Chiunque essi siano, ovunque si trovino, noi siamo contro chiunque sfrutti le persone e uccida innocenti e bambini. Non ci fermeremo finché non riveleremo tutti i vostri segreti. Non potrete fermarci. Ora siamo all’interno del castello, Cremlino!”.

????MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

“Whoever they are, wherever they are, we are against anyone who exploits people and kills innocents and children. We won’t stop until we reveal all of your secrets. You won’t be able to stop us.”

Now we’re inside the castle, Kremlin❗️#Ukraine pic.twitter.com/QFIjj2M88z

