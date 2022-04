Nella tarda serata di ieri è scoppiato un incendio in piazza San Babila, nel pieno centro di Milano: ha preso fuoco il dehors di un bar sotto i portici della piazza. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con cinque squadre, lavorando fino a tarda notte e chiamando sul posto anche i tecnici A2A perché togliessero l’alimentazione elettrica. Anche per questo per alcune ore la zona è rimasta senza corrente. L’incendio – secondo quando spiegano pompieri e polizia locale – causato danni importanti ad alcuni sottoservizi (come le reti di elettricità) e interrotto le reti informatiche della zona.

Stando alle prime informazioni è andata in tilt la rete Internet dell’area, con ripercussioni che saranno da valutare nella loro estensione questa mattina, quando apriranno gli uffici, i molti negozi e le banche nei dintorni. Alla centrale della polizia locale di piazza Beccaria, ad esempio, è andata in tilt tutta la parte informatica: gli agenti sono costretti a comunicare con telefoni fissi e cellulari, mentre gli impianti di videosorveglianza restano funzionanti.

Secondo le prime ricostruzioni degli operatori, le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito in un quadro di trasformazione dell’energia elettrica ad alta tensione, una cabina detta “primaria” di un locale sotterraneo. Inizialmente il fumo è stato visto nelle vicinanze di una delle uscite della linea metropolitana, vicino a Corso Venezia, da lì le fiamme, passando attraverso cavi sotterranei, avrebbero raggiunto il dehors del locale. La fermata della metropolitana è stata chiusa, ma il servizio non si è interrotto e ha continuato a funzionare fino alla fine delle corse notturne.