Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: 12 giugno il primo turno, secondo turno il 26 giugno e referendum il 12 giugno. Lo riferisce su Twitter il dem Stefano Ceccanti e lo confermano fonti ministeriali.

“L’election day, come il Movimento 5 Stelle ha ribadito più volte nei mesi più duri della pandemia, consentirà di evitare di ritornare alle urne in più occasioni”, ha commentato Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera. “Non possiamo però non ricordare che a questo punto della legislatura ci sono temi prioritari da affrontare in ambito di elezioni, come dare la possibilità di esercitare il diritto al voto anche per i fuori sede, il voto elettronico e, soprattutto, portare avanti l’iter della legge elettorale promossa dal presidente della I commissione Giuseppe Brescia e già presente in commissione Affari Costituzionali, che prevede un modello proporzionale con sbarramento al 5 per cento, l’unico in grado di garantire una vera rappresentanza dei cittadini”.