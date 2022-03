“Continueremo a dimostrare grande responsabilità verso il paese nel continuare a sostenere il governo, ma non rinunciamo alle nostre posizioni: che nessuno si permetta di parlare di bandierine o di polemiche strumentali noi poniamo questioni politiche che riguardano la vita dei cittadini”, così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, fermandosi a parlare con i giornalisti dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando di aver rappresentato a Capo dello Stato “la situazione del Paese per come mi viene riferita dai cittadini”.

Parlando del rapporto con il Partito democratico, al quale si era rivolto anche durante una diretta social nel pomeriggio, Conte ha sottolineato: “Se ho sentito Letta? Ci siamo sentiti ieri, ci confrontiamo come delle persone perbene molto serie. Ciò non toglie che c’è un aspetto politico, dobbiamo rispettarci a vicenda”. “Se si parte dal principio della pari dignità – ha aggiunto – e del riconoscimento della rispettiva autonomia, poi possiamo rendere proficuo nell’interesse di entrambe le forze politiche il nostro dialogo”.

Sull’impegno ad arrivare a fine legislatura, poi, Conte ha assicurato che da parte del Movimento 5 stelle, l’impegno c’è. “La dobbiamo smettere di attribuire al M5s – ha specificato – e a me ogni volta che assumiamo una posizione politica, il recondito pensiero di voler creare una crisi di governo, non lavoriamo per questo. Sono interpretazioni fuorvianti”.