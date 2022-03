‘Stop war’, ‘Save Mariupol’, ‘no fly zone’: sono solo alcuni dei cartelli portati in piazza a Roma dalla comunità ucraina in Italia per manifestare contro la guerra. “È passato un mese dall’inizio dei bombardamenti e si pensava che il popolo ucraino non potesse resistere a lungo, così non è stato”, dice il presidente della comunità ucraini cristiani prendendo la parola. A piazza della Repubblica oltre alle bandiere gialle e azzurre, arrivano anche tante testimonianze di chi dalla guerra è riuscito a scappare. Dopo un sit-in in piazza, e’ partito un corteo che e’ arrivato fino a largo Corrado Ricci.