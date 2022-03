Un ragazzo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è stato stroncato a 22 anni da una meningite provocata da meningococco. Il giovane, che presentava sintomi atipici da due giorni, si era aggravato due notti fa ed era stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale: le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è morto nella mattinata di venerdì 25 marzo. In particolare, il 22 è arrivato in ospedale con febbre, stanchezza diffusa, cefalea e vomito, a cui si sono aggiunti poi una difficoltà respiratoria, dolori e debolezza alle gambe e macchie sul corpo e sul viso. Gli esami e gli accertamenti hanno confermato il sospetto diagnostico iniziale dei sanitari: si trattava di malattia invasiva da meningococco. Ulteriori approfondimenti di laboratorio hanno individuato come responsabile il sierotipo B: i medici gli hanno somministrato subito le cure ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Questo tipo di batterio si trasmette per via respiratoria: per questo motivo è subito scattato l’allarme, con il dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Usl 2 di Padova che ha attivato il tracciamento dei contatti stretti del giovane. Si tratta di quattordici persone tra familiari, amici e conoscenti che lo avevano incontrato nei giorni prima che manifestasse i sintomi: tutti loro sono già stati sottoposti a profilassi e saranno monitorati per i prossimi giorni.