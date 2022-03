Una scena del crimine per ricostruire le responsabilità di chi inquina. È questa la protesta messa in scena dagli attivisti e le attiviste milanesi di Fridays For Future che questo pomeriggio hanno manifestato di fronte allo stabilimento Eni di San Donato Milanese per denunciare il comportamento della multinazionale ritenuta colpevole di “crimini contro il pianeta”.