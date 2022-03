“Putin sta cercando di riportare indietro l’orologio in un’altra epoca, quella dell’uso brutale della forza, della politica di potere, delle sfere di influenza e della repressione interna. Sono certa che fallirà“. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La presidente ha anche annunciato l’accordo trovato tra Ue e Stati Uniti per sostituire la fornitura di gas russo entro il 2030 e per proteggere il flusso dati tra Europa e Usa.