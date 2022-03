“L’incremento” della curva dei nuovi casi di Covid-19 in Italia “tende a decrescere in questa fase”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, commentando il report settimanale della Cabina di regia sul Covid-19. “Il valore dell’incidenza per 100mila abitanti nell’ultima settimana è di 848” casi, ha aggiunto l’esperto, precisando che è un “quadro coerente con altri Paesi europei“.

“La trasmissibilità si colloca sopra la soglia epidemica sia per quanto riguarda i pazienti sintomatici con Rt a 1.14, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni, con Rt a 1.08”, ha poi specificato Brusaferro, spiegando, che in quasi tutte le regioni hanno un valore attuale di Rt sopra la soglia epidemica.