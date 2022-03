Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite a New Orleans, dopo il passaggio di un forte tornado che ha causato danni soprattutto in quartiere ad est della città, Arabi, che fu quello più colpito dal devastante uragano Katrina nel 2005. Maltempo anche in Texas dove i forti temporali che stanno colpendo lo stato in questi giorni hanno causato una vittima e oltre 20 feriti.