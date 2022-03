L’ex presidente Usa, Donald Trump, minaccerebbe Vladimir Putin – definito genio giusto poche ore prima dell’invasione dell’Ucraina – con i sottomarini nucleari Usa se fosse ancora l’inquilino della Casa Bianca. “L’ho sentito usare costantemente la parola N, la parola nucleare – ha osservato in una intervista a Fox News -. Oh, è una potenza nucleare, ma noi siamo una potenza nucleare più grande, abbiamo i più grandi sottomarini (nucleari, ndr) nel mondo, le macchine più potenti mai costruite…”.

“Si dovrebbe dire, ‘se menzioni quella parola un’altra volta, li manderemo a costeggiare avanti e indietro, su e giù lungo la vostra costa’. Non si può lasciare che questa tragedia continui, che migliaia di persone muoiano”. Nei giorni scorsi Trump aveva detto che gli Usa avrebbero dovuto mettere le bandiere cinesi sugli F-22 e bombardare la Russia per far credere a Mosca di essere stata colpita da Pechino scatenando una guerra tra i due Paesi mentre gli Stati Uniti se ne sarebbero stati seduti a guardate. Un mese fa Trump aveva contrapposto la genialità di Putin all’inettitudine di Joe Biden ma poi aveva corretto il tiro e condannato la guerra della Russia in Ucraina. “Vladimir Putin osa perché vede in Biden un avversario molto debole” aveva Trump. Molti comunque si continuano a chiedere cosa sarebbe successo se Trump fosse rimasto alla Casa Bianca.