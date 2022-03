Molte città dell’Ucraina sono state “distrutte del tutto, come Mariupol, sulla costa del Mare d’Azov, dove c’erano mezzo milione di persone e che è come la vostra città di Genova, dove sono stato. Immaginate una Genova completamente bruciata, immaginate Genova dopo tre settimana di assedio e da dove scappano le persone a piedi, con le macchine e con i pullman per andare dove è più sicuro”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso alla Parlamento italiano (RIVEDI L’INTERVENTO INTEGRALE)