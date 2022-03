“I russi hanno intenzione di fare di tutto per poter rendere la crisi umanitaria nelle nostre città un argomento per consentire agli ucraini di collaborare con gli invasori. Questo è un crimine di guerra e ne saranno responsabili al cento per cento. Abbiamo sempre insistito sui negoziati. Abbiamo sempre offerto dialogo, offerto soluzioni per la pace non solo per i 23 giorni di invasione. E voglio che tutti mi ascoltino ora, soprattutto a Mosca: è tempo di incontrarsi e di parlare. È tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”. Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sul proprio profilo Facebook.