Un altro generale russo è rimasto ucciso nelle operazioni militari seguite all’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe della Russia. A morire è stato Andrej Mordvichev, comandante dell’8a Armata del Distretto Militare meridionale delle Forze armate della federazione russa. La notizia è stata data dal ministero della Difesa ucraino. L’ottava armata guidata fino a ieri da Mordvichev è responsabile dei cosiddetti “distretti separati delle regioni di Donetsk e Luhansk“, cioè la designazione ufficiale delle due repubbliche autonome delle quali Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza alcuni giorni prima di invadere l’Ucraina.

Mordvichev ha perso la vita nel corso di alcuni combattimenti a Chornobaivka (la zona è quella di Kherson): in particolare, spiega un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il generale Mordvichev è stato ucciso in un attacco delle forze armate ucraine all’aeroporto della cittadina del Sud del Paese. Si tratta del quinto generale ucciso dalle truppe ucraine dall’inizio della guerra scatenata da Mosca. Due giorni fa era stata diffusa la notizia della morte del maggiore generale Oleg Mityaev, che tra le altre cose nel 2014 aveva guidato le truppe russe nell’invasione del Donbass. Gli altri generali russi morti finora sono Andrej Suchoveckij (47 anni, comandava un gruppo speciale di truppe aviotrasportate, ucciso da un cecchino durante l’assedio di Mariupol), Vitalij Gerasimov (44 anni, aveva partecipato alle operazioni in Siria e all’annessione della Crimea ed è stato ucciso vicino a Kharkiv) e Andrej Kolesnikov (45 anni, era al comando della 29a armata combinata del distretto militare orientale nello Zabaykalsky Krai). Secondo il giornale inglese Times, dall’inizio della guerra sono stati schierati circa 20 generali al fronte e il motivo è che la loro presenza alzi il morale delle truppe.