“Devo ringraziare anche il Governo precedente che si è trovato a prendere decisioni in una situazione di straordinaria difficoltà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge riaperture. “L’Italia – ha aggiunto – è il Paese che per primo era stato aggredito da questa terribile pandemia. Le immagini di quei giorni sono nella nostra memoria. Il nostro Paese per primo ha conosciuto una diffusione rapida e micidiale dei contagi. Per primo e senza l’esperienza dei vaccini il Governo si è trovato a prendere decisioni che erano fortemente limitanti della nostra libertà personale e che hanno indubbiamente rallentato la diffusione dell’epidemia, aiutato a superarla mentre nel frattempo si sviluppava” la ricerca sui vaccini