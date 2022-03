Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha deciso di imbracciare il fucile al fianco dei suoi miliziani fedeli alle truppe di Vladimir Putin impegnate in Ucraina. Ma la sua decisione potrebbe rivelarsi fatale, dato che le autorità di Kiev, per bocca del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, sostengono di aver individuato il suo nascondiglio in un seminterrato a Ivankov, nel distretto di Kiev.

L’esecutivo guidato da Volodymyr Zelensky basa le sue affermazioni sull’analisi di un video diffuso proprio dal gruppo di miliziani vicini al capo ceceno, stretto alleato del leader del Cremlino. Nelle immagini lo si vede in una stanza, con sullo sfondo la bandiera cecena con la faccia del padre Achmat, mentre discute con alcune delle sue truppe, tra gli oltre 10mila combattenti che la Cecenia ha mobilitato per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Una trovata propagandistica che potrebbe aver però fornito indicazioni fondamentali al nemico. Si specifica infatti che il leader di Groznyj si trovava a Gostomel: “La tua intelligence è zoppa – dice rivolgendosi indirettamente a Zelensky – Nel video siamo a Gostomel. L’altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti di Kiev e al momento ancora più vicini. E indovinate quanto ci siamo avvicinati?”, ha affermato. E ha poi aggiunto: “Il tuo servizio di intelligence Sbu non sa affatto come lavorare. Apparentemente, istruttori stranieri e consiglieri militari ti hanno insegnato con un metodo obsoleto. Puoi rilassarti un momento, perché non devi cercarci: ti troveremo noi. Oh, non hai molto tempo. Meglio arrendersi e stare al nostro fianco, come ho suggerito più di una volta, o arriverà la tua fine. L’offerta è ancora valida. Ma non per molto”.

Nonostante le sue minacce, la presenza di Kadyrov in territorio ucraino sembra aver scatenato una caccia all’uomo nei suoi confronti. L’ex parlamentare Yevhen Rybchynsky ha promesso una casa con un appezzamento di terreno vicino a Kiev a chi riesca a uccidere il leader ceceno: “Se Kadyrov è davvero vicino a Kiev, allora ogni combattente delle forze armate e dell’antiterrorismo deve porsi l’obiettivo di distruggere questa vergogna del popolo ceceno. Prometto che la testa di Kadyrov varrà una casa di 40 acri vicino a Kiev”.