“Ho avuto l’onore di dare il via a un potente flashmob tramite il violino che ha unito in armonia i migliori violinisti di tutto il mondo. Grazie per aver fatto sentire la mia cara Ucraina ovunque”. È l’iniziativa lanciata dal violinista ucraino Ilia Bondarenko, che ha raccolto 94 musicisti da 29 Paesi diversi in un’esibizione comune. Bondarenko ha suonato da uno dei bunker di Kiev.