Dopo il bombardamento dell’ospedale ostetrico e pediatrico di Mariupol in Ucraina la foto di una donna incinta portata via su una barella aveva fatto il giro del mondo. Oggi un’altra foto racconta che Marianna Podgurskaya, blogger e influencer, ha partorito una bambina alle 22 di ieri sera. “Mamma e bambina stanno bene”, fanno sapere fonti ucraine, precisando che “a Mariupol fa molto freddo e le bombe continuano”. La piccola è stata chiamata Veronica e compare in una foto tra le braccia del padre Yuri. Durante l’attacco russo alla struttura sono rimaste ferite almeno 17 persone.

L’immagine della donna che con un pigiama a pois e una ferita in fronte dall’edificio colpito era stata usata dai media e dai funzionari russi per affermare che il bombardamento fosse “una messa in scena” con “attori come protagonisti”. Ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che l’ospedale era usato come base dal battaglione Azov e che al suo interno non ci fossero pazienti. Tutte notizie prive di fondamento. A Mariupol, oggi completamente circondata, secondo quanto riferito dal vicesindaco oltre 1.200 corpi sono stati rimossi dalle strade e si è iniziato a seppellirli nelle fosse comuni.