“Quello che abbiamo fatto con il Covid dobbiamo farlo per l’Ucraina. Serve un impegno collettivo per aderire a un compito che ha una portata storica. Dall’invasione della Crimea la nostra dipendenza dal gas russo è aumentata. E’ ora di ridurla davvero, come se fosse una crociata politica e sapendo che c’è un prezzo da pagare”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando alla Plenaria di Strasburgo e soffermandosi sull’obiettivo dell’indipendenza energetica da Mosca. “Abbassate i riscaldamenti delle vostre case” per ridurre la dipendenza europea, è stato l’appello di Borrell