Sono iniziate le prime operazioni di evacuazione dalla città ucraina di Sumy pesantemente colpita da attacchi aerei notturni. Come si vede in un video diffuso dal ministero degli Affari esteri ucraino gli autobus della Croce Rossa sono pronti a partire con a bordo anche studenti indiani e cinesi, come ha sottolineato anche Iryna Vereschurk, Ministro per l’integrazione dei territori occupati, in un briefing. I corridoi vanno da Sumy in direzione Poltava. L’accordo ha spiegato Vereschurk è stato concordato dal ministero della Difesa russo anche con la Croce Rossa. “Tuttavia – ha aggiunto la rappresentante del governo ucraino – abbiamo già informazioni che la Federazione Russa si starebbe preparando a lanciare provocazioni e a non rispettare l’itinerario stabilito”.

Per questo “chiediamo alla Federazione Russa di rispettare gli accordi. Il corridoio è fatto per portare via i civili, tra cui anche gli studenti indiani e cinesi e prevede anche la consegna in zona di medicinali e prodotti alimentari”. Il corridoio umanitario dovrebbe chiudersi alle ore 21 ucraine (le 20 in Italia).