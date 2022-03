“Israele continuerà a cercare di mediare tra Russia e Ucraina anche se appare improbabile ottenere un successo. Anche se le probabilità non sono grandi tutte le volte che c’è una piccola fessura, nostro obbligo morale è di fare ogni tentativo” per far dialogare tutte le parti. Lo ha detto il premier Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme.