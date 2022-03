Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato un breve video comunicato da Doha, in Qatar, dove si è recato per incontri bilaterali tesi ad aumentare le forniture di gas: “L’invasione dell’Ucraina voluta da Putin e le sanzioni ad essa connesse impongono di considerare attentamente le ripercussioni sul settore dell’energia nell’intera unione europea – ha detto Di Maio -. Si pone con urgenza la necessità di accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Per questo lavoriamo con gli altri stati europei per una strategia energetica europea”. E poi continua: “Sono lieto di annunciare che le autorità del Qatar si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l’Italia. Rafforzando i legami con il Qatar e con altri paesi, dove mi sono recato la settimana scorsa, ci rendiamo autonomi, anche da eventuali ricatti, dal gas russo. Stiamo dando il massimo per il nostro paese”.