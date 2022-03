Denys Kireev, uno dei membri della delegazione ucraina che ha partecipato al primo round di negoziati con la Russia a Gomel, in Bielorussa, è stato ucciso durante un’operazione dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu). La notizia è stata diffusa dalla testata Ukrainska Pravda, poi anche dall’agenzia di stato Unian e sul suo canale Telegram dal deputato Oleksiy Goncharenko. Non ci sono ancora conferme ufficiali.

Ukrainska Pravda, in un articolo firmato da Roman Kravets, cita una fonte secondo la quale gli 007 stavano tentando di arrestare Kireev con l’accusa di tradimento. Durante l’operazione però è stato ucciso. La stessa fonte rivela che c’erano “forti prove” che stava divulgando informazioni alla Russia. Secondo il deputato Goncharenko, i servizi avevano prove chiare del suo tradimento, incluse alcune telefonate.

Denys Kireev compare nelle fotografie del primo tavolo di colloqui che si è tenuto a Gomel. Non c’è traccia della sua presenza invece al secondo round dei negoziati, che ha avuto luogo a Brest giovedì 3 marzo. Banchiere di grande esperienza, dal 2006 al 2008 Kireev ha lavorato presso SCM Finance, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore generale. Ha poi lavorato per l’azienda austriaca GROUP SLAV AG Klyuyev. Dal 2006 al 2012 è stato anche componente del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank. Dal 2010 al 2014, in quota Klyuyev, ha ricoperto la carica di Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.